"Não vi nenhum torcedor reclamando", diz Ancelotti sobre postura defensiva contra o City

Após se classificar nos pênaltis à semifinal da Liga dos Campeões adotando uma postura defensiva diante do Manchester City, o técnico Carlo Ancelotti comentou sobre a exibição dos merengues, a qual gerou repercussão. Apesar do Real Madrid ter sido superado nos chutes (33 a 9), na posse de bola (68% a 32%) e nos escanteios (18 a 1), o treinador deixou claro que nenhum torcedor ficou insatisfeito.

"A crítica não me surpreende, pois cada um é livre para dar a sua opinião. É preciso administrar. Em certos momentos ter a bola, mas às vezes deixar ela com o adversário. Fizemos isso muito bem. Não encontrei nenhum torcedor do Real Madrid triste", disse.

O comandante italiano também comentou sobre o clássico deste domingo, diante do Barcelona. Apesar de estar próximo do título da La Liga, Ancelotti afirmou que o jogo será disputado com a mesma intensidade de sempre.