Marcos Gomes é pole position em data festiva da Stock Car, em Interlagos

É de Marcos Gomes a pole position do GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car, prova que marca o aniversário de 45 anos da principal categoria do automobilismo brasileiro, em Interlagos. Na manhã deste sábado, o campeão de 2015 foi o mais rápido da fase decisiva da sessão classificatória no autódromo paulistano e desbancou Gaetano Di Mauro, que se apresentava como favorito à posição de honra depois de ter marcado a volta mais rápida do Q1 e do Q2.

De volta à Stock Car para este fim de semana com a KTF Sports, o paulista de 39 anos superou Gaetano por 0s065 para marcar a 16ª pole da sua carreira na Stock Car Pro Series, levantando assim o Troféu Pole Position Snapdragon em Interlagos.

Em festa pela pole position, Marcos Gomes revelou que não esperava alcançar tal feito. "É uma surpresa para mim, e a ficha ainda não caiu. Tive quatro anos difíceis na categoria, com alguns bons resultados, mas a média não foi o que a gente esperava. E agora na KTF Sports, nesta minha primeira corrida na volta, a equipe entregou um carro super competitivo. Tenho muito a agradecer a todos. Mesmo com os resultados ruins que tive nos últimos anos, quando houve a oportunidade de convidar um piloto, não pensaram duas vezes antes de me ligar. Então estou muito feliz", vibrou o dono do Chevrolet Cruze #80.