Marchesín celebra vitória do Grêmio sobre Cuiabá e elogia desempenho da equipe

VITÓRIA!#Grêmio 1×0 Cuiabá



Os embalos de sábado à noite foram com um golaço espetacular do Cristaldo. Com isso e mais uma exibição excelente de toda a equipe, vencemos o Cuiabá, na Arena. Nossa próxima batalha será em La Plata, pela #Libertadores2024.



Com o resultado, o Tricolor Gaúcho sobe para a segunda posição, com seis pontos.

O Grêmio retorna a campo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Estudiantes, em La Plata, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, a equipe gaúcha visita o Bahia no próximo sábado, às 21h.