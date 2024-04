Fora de casa, Athletic Club goleia o Caxias na primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Caxias x Athletic Club

Mesmo fora de casa, o Athletic Club não tomou conhecimento do Caxias e venceu de goleada por 4 a 0. Marcelo fez um gol contra para abrir o placar do jogo e Jonathas balançou as redes duas vezes para abrir 3 a 0 ainda na primeira etapa.

No começo do segundo tempo, Lucas Cunha foi expulso e deixou o Caxias com um jogador a menos. Logo depois, Jonathas fez o quarto gol do Athletic e completou seu hat-trick. Por conta do saldo de gols, a equipe mineira termina o dia na liderança da competição.

Na 2ª rodada, o Athletic Club recebe o Remo, no próximo sábado, às 19h30. O Caxias, por sua vez, joga fora de casa diante do Botafogo-PB, às 19 horas, no domingo (28).