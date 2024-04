Equipes sub-15 e sub-17 do São Paulo vencem o Clube Vital Academia pelo Paulista

Na manhã deste sábado, no estádio Serra da Colina, os times sub-15 e sub-17 do São Paulo venceram o Clube Vital Academia em confronto válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria. Enquanto os mais novos venceram por 3 a 0, com gols de Davi, Arthur e Murilo, a equipe juvenil superou o adversário por 4 a 1, com Thierry (2), Nicolas e um gol contra.

Com esses resultados, o Tricolor se mantém líder invicto do Grupo 13 em ambas as categorias, agora com 9 pontos conquistados.

O próximo confronto no Campeonato Paulista será contra o Referência, no próximo sábado, no CFA Laudo Natel, em Cotia. Às 9h, o sub-15 entra em campo e, às 11h, é a vez do sub-17. A equipe sub-17 joga também na terça-feira contra o Cruzeiro pela volta da semifinal da Copa do Brasil, em Nova Lima (MG), às 17h (de Brasília). No primeiro jogo, vitória dos mineiros por 1 a 0.