Equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem Flamengo-SP pelo Paulista

Na manhã deste sábado, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras venceram o Flamengo-SP pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria. Por parte dos mais novos, a equipe superou o adversário por 3 a 1, com gols de Luidi, Ícaro e Isaac, enquanto o sub-17 goleou por 7 a 2. Jean, Murilo Dourado (2), Antônio Marcos e Juan Gabriel (3) foram os jogadores que balançaram as redes.

Assim, o sub-15 alviverde alcançou nove pontos no Paulista e seguiu na liderança do grupo 12. A equipe venceu os três jogos que disputou, com nove gols marcados e apenas um sofrido. O duelo seguinte será contra o União Mogi, no próximo sábado, às 11h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Palmeiras Sub-15