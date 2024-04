Em súmula, árbitro relata uso de sinalizadores da torcida do Corinthians em Bragança

"Informo que, aos 36 minutos do segundo tempo, após ser comunicado através do sistema de som do estádio para que cessasse o uso dos sinalizadores onde se encontrava a torcida visitante do Corinthians, o jogo ficou paralisado por um minuto por tal motivo. Informo ainda que, aos 39 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado por mais 5 minutos, motivo de uso de sinalizadores onde se encontrava a torcida visitante do Corinthians. Ainda informo que nessa parada foi constatado o uso fogos de artifícios", escreveu Rafael Rodrigo Klein na súmula.

A ação pode gerar punição ao Corinthians no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A torcida presente no estádio protestou após a derrota por 1 a 0, que aumenta o jejum do Timão no Campeonato Brasileiro. A equipe segue sem vencer e sem marcar gols após três partidas disputadas na competição.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro é contra o Fluminense, no próximo domingo, na Neo Química Arena. Antes disso, o time de António Oliveira enfrenta o Argentinos Juniors, pela terceira rodada da Sul-Americana. O duelo está marcado para terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.