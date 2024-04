Ceará e Goiás ficam no empate em jogo movimentado pela primeira rodada da Série B

Com o apoio da torcida, o Ceará foi quem teve a primeira chegada perigosa, com Saulo Mineiro batendo cruzado e a bola indo para fora. Pouco depois, Erick Pulga acertou a trave.

O Goiás, contudo, foi o responsável por abrir o marcador, aos 19 minutos, quando Paulo Baya invadiu a área e arrematou com a perna direita para o fundo do gol. Na sequência, os visitantes tiveram a chance de ampliar, mas Thiago Galhardo desperdiçou a cobrança de pênalti.

Ainda na primeira etapa, aos 45', Lourenço converteu o pênalti sofrido por Pulga e empatou o confronto para o Ceará.

Logo no primeiro minuto da primeira etapa, o autor do tento do Vozão acertou a trave. Pouco depois, Erick Pulga foi às redes, mas a bola já havia saído.

Em prosseguimento à pressão do Ceará, Lucas Mugni chutou e Tadeu quase se complicou. O Goiás respondeu com Herculano, mas o impedimento foi assinalado na jogada.

O Vozão não se dava satisfeito com o empate e seguia em cima, entretanto, o goleiro do Esmeraldino novamente levou a melhor, dessa vez, em lance do camisa 16. Já na parte final, Guilherme Castilho quase marcou um gol olímpico. Mesmo com o esforço das equipes, o jogo terminou em empate.