Botafogo x Juventude: Confira informações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Um duelo entre dois times que conquistaram bons resultados no meio de semana e desejam embalar no Campeonato Brasileiro. Esta é a história do confronto entre Botafogo e Juventude, que se enfrentam neste domingo, às 18h30(de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela terceira rodada. A partida terá transmissão do canal SporTV e também do Premiere.

Com quatro pontos conquistados, o Juventude ganhou muito fôlego com o triunfo de 2 a 0 sobre o Corinthians no Rio Grande do Sul. Já o Botafogo conquistou os primeiros três pontos na magra vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-GO, também no Niltão.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, espera ver sua equipe com a mesma determinação do meio de semana. Ele entende que a equipe passa por um momento de adaptação ao seu estilo de jogo. Mas está confiante.