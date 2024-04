Botafogo surpreende e contrata o lateral esquerdo Cuiabano

O Botafogo aproveitou o último dia da janela de transferências nacional para contratar mais um reforço para a temporada. Isso porque os alvinegros acertaram com o lateral esquerdo Cuiabano, do Grêmio.

A negociação foi confirmada pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, Antonio Brum.

"É um atleta oriundo das categorias de base do Grêmio, que tinha contrato até o fim do ano e que em determinado momento da temporada passa e dessa temporada perdeu um pouco de espaço, ficou como terceira opção do grupo. O Grêmio tentou tratativas para renovar seu contato, mas o que o jogador almejava ficou um pouco distante do que o Grêmio pretendia oferecer por essas questões que mencionei. Houve uma proposta interessante para o Grêmio, em valores financeiros, em que o Grêmio também mantém percentuais e chances de valores pela revenda dele no futuro", disse à Rádio Gaúcha.