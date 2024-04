Atlético-MG x Cruzeiro: prováveis escalações, detalhes e onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

Já o Cruzeiro vive outro clima após a perda do título mineiro. A equipe passou por uma mudança no comando técnico, com o retorno de Fernando Seabra após a demissão de Nicolas Larcamón.

Os visitantes chegam confiantes para a partida, principalmente após arrancarem um empate do Fortaleza, fora de casa, com um jogador a menos. Já na rodada de estreia, venceu o Botafogo de virada por 3 a 2.

Neste momento, o Galo ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com apenas dois pontos conquistados, enquanto a Raposa aparece na quinta posição, com quatro pontos.