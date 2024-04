Atlético-MG vence o Cruzeiro pelo Brasileirão e quebra o tabu na Arena MRV

Com atuação dominante, o Atlético-MG ganhou do Cruzeiro por 3 a 0 pela terceira rodada do Brasileirão, na noite deste sábado, pela terceira rodada do Brasileirão. Essa foi a primeira vitória do Galo contra o rival na Arena MRV.

Diante do resultado, o time de Milito alcançou a quinta posição, com cinco pontos. O Cruzeiro, por outro lado, caiu para a nona colocação, com quatro.

Agora, as equipes focam nos compromissos pelas competições sul-americanas, com o Atlético-MG enfrentando o Peñarol na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), na Arena MRV. Já o Cruzeiro encara o Unión Lá Calera, na mesma data, às 19h, no Chile, pela Sul-Americana.