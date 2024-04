Atlético-GO x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

O Tricolor abriu os preparativos para o duelo com o Atlético-GO pelo @Brasileirao.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/b68Z1R2LFU

São Paulo FC - April 19, 2024





Além da missão de conquistar a primeira vitória com a equipe na competição, Milton Cruz conta com uma série de desfalques para o jogo em Goiânia. Os laterais Rafinha e Moreira, o volante Luiz Gustavo, e os meias James Rodríguez, Lucas e Wellington Rato - todos lesionados - não estão à disposição do interino. Além disso, o atacante Luciano entra no duelo pendurado após receber cartão amarelo nas duas primeiras rodadas.

Do outro lado, o Atlético-GO também atravessa um início ruim na competição. Assim como o São Paulo, o Dragão foi derrotado em seus dois primeiros compromissos - contra Flamengo e Botafogo - e busca a redenção diante do Tricolor.