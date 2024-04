Athletico-PR x Internacional: veja informações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O comandante deve manter a formação que venceu o Palmeiras no meio de semana. O Inter poderia ter saído de campo com um placar mais elástico, pois desperdiçou um pênalti, com Borré.

Preparação ? pic.twitter.com/cNBtx3GXS8 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 19, 2024 Já o Athletico viu sua sequência de vitórias sob o comando de Cuca acabar na rodada passada. A equipe foi derrotada pelo Grêmio. Agora, os paranaenses contam com o fator casa para se recuperar dentro da competição.