Árbitro brasileiro de tênis recebe homenagem durante o ATP de Barcelona

O árbitro brasileiro Carlos Bernardes, de 58 anos, recebeu uma homenagem no ATP 500 de Barcelona nesta sexta-feira. O juiz de cadeira completa sua última temporada no circuito internacional e se emocionou com a tradicional despedida durante o evento.

"Muito obrigado a todos em Barcelona. Esta é uma cidade que sempre estará em meu coração", declarou Bernardes.