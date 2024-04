Allan rasga elogios a Tite no comando técnico do Flamengo

O Flamengo vem mostrando força nesta temporada. Alguns jogadores do elenco voltaram a ser destaques sob o comando do técnico Tite.

Um deles é o volante Allan. O jogador chegou na temporada e passou a ter sequência nos últimos jogos sendo saindo do banco ou iniciando.

Allan rasgou elogios a Tite. "Já era fã do Tite antes de conhecê-lo pela história, todos os meus amigos que já trabalharam com ele falam bem dele. E agora sou mais fã ainda porque é um cara humano, entende o lado do jogador, e o que ele fez por mim eu tenho muito a agradecer a ele pela paciência. Porque era muito fácil ele chegar e falar assim: "Olha, você não está rendendo, não me serve, vamos trocar". Ele não, quis saber o porque, entendeu, esperou, e agora a gente está colhendo frutos. Tenho muito a agradecer a ele e seguir evoluindo, já já eu chego no meu ápice", disse à Fla Tv.