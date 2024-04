Sob comando de Milton Cruz, São Paulo treina pela primeira vez após demissão de Thiago Carpini

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e deu início à preparação para o jogo contra o Atlético-GO. Foi a primeira vez que o elenco trabalhou após a saída do técnico Thiago Carpini, demitido nesta quinta-feira.

O interino Milton Cruz comandou as atividades desta sexta-feira. O técnico comanda o time na partida diante do Atlético-GO, que acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Milton Cruz e a comissão técnica fixa do clube comandaram, inicialmente, um trabalho de aquecimento com fundamentos técnicos, seguido de uma atividade voltada para os passes.