Série B: veja a média de pontos dos últimos dez anos para garantir o acesso à elite

A Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira, e todos já se questionam quais clubes vão conquistar o acesso à elite do futebol nacional em 2024. Um dos candidatos nessa disputa é o Santos, que foi rebaixado à segunda divisão pela primeira vez em sua história.

Para retornar à elite, o Alvinegro precisa ficar, pelo menos, entre os quatro melhores colocados do torneio. A equipe disputará 114 pontos em 38 rodadas para buscar o acesso. Mas, em média, quantos pontos são necessários na competição para retornar à elite?

Com base nas últimas dez edições da Série B, um time precisa atingir, em média, 62 pontos para ficar no G4 e, assim, se garantir na Série A do Brasileirão no ano seguinte.