Santos acerta contratação do meia Serginho até o final da Série B

O Santos acertou nesta sexta-feira a contratação de Serginho. O meia de 33 anos, que é amigo de Neymar, estava no Maringá, do Paraná, e chega à Vila Belmiro por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Serginho soma 16 compromissos na temporada, com três gols e quatro assistências. Ele chega ao Peixe para ser uma opção para o setor de criação. Até então, o técnico Fábio Carille contava apenas com Giuliano e Cazares para a posição.

O meia surgiu nas categorias de base do próprio Santos, mas não foi aproveitado no profissional. O Menino da Vila dividiu os gramados com Neymar e construiu uma amizade com o ídolo santista.