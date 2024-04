Principal organizada do Corinthians repudia troca de farpas entre Rubão e presidente do Conselho

Relembre a discussão

Durante a última quinta-feira, Rubão e Romeu Tuma Juniors escancararam a crise política que o Corinthians atravessa. O diretor de futebol, em entrevista ao ge, expôs sua insatisfação com as comissões temáticas criadas por Romeu, que possuem o objetivo de garantir um maior diálogo com os membros da diretoria de Augusto Melo, gerando um melhor funcionamento do órgão estatutário dentro de cada atribuição.

"Foi montado um governo paralelo que a gente não vai admitir. Não vamos admitir de forma alguma! Não chegamos lá por imposição, chegamos lá pelo voto do associado, não só voto de conselheiro só. É bem diferente", comentou Rubão, que entende que foi criada uma estrutura para "pressionar o presidente".

Romeu questionou a fala de Rubão, já que a criação das comissões está prevista no Estatuto do clube. Além disso, o presidente do Conselho Deliberativo criticou a atuação do dirigente no futebol da agremiação.

"A pegadinha desse jogo, é que o Diretor de Futebol, no dia seguinte ao Corinthians estar à beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, venha a público em uma entrevista atacando a honra de Conselheiros, caluniosa e desrespeitosa, tentando jogar todas as instituições do clube e seus integrantes em conflito generalizado para criar uma narrativa se vitimizando, justamente para se eximir de dar explicações sobre seu trabalho que é questionado por unanimidade. Oras, vá se explicar pelo desempenho pífio de nosso time, pois a todos parece que o problema lá no CT é de gestão do futebol. Sobre isso o Presidente também deve explicações a todos, o que acontece com e no Corinthians", escreveu Romeu.

O presidente do Conselho ainda aconselhou Augusto a "se afastar desse tipo de gente, custe o que custar, para que não seja refém de ninguém". A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que relação de Melo e Rubão, hoje, é de distanciamento, por conta de decisões tomadas pelo diretor de futebol e pelo protagonismo que Fabinho Soldado adquiriu no departamento.