Por gramado sintético do Allianz, Leila e Landim trocam farpas antes de Palmeiras x Flamengo

Antes da bola rolar para Palmeiras e Flamengo, os presidentes dos clubes, Leila Pereira e Rodolfo Landim trocaram farpas. O mandatário Rubro-Negro afirmou que o Verdão teria vantagem em jogar na grama sintética do Allianz Parque. Ciente das declarações de Landim, Leila rebateu, relembrando duas conquistas da equipe paulista sobre os cariocas em campo natural.

"A declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023, contra o Flamengo, em campo de grama natural, não é? O Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras. O gramado, inclusive, acabou de ser reformado para que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições", disse ao ge.

Em 2021, o Verdão faturou o tricampeonato da Libertadores em cima do Rubro-Negro, em final disputada no Estádio Centenário, no Uruguai, que terminou com a vitória palmeirense por 2 a 1. Já a Supercopa foi disputada no Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 4 a 3. Ambos os estádios têm gramado natural.