Perfil no site da CBF já mostra meio-campista Patrick com a camisa do Santos

O Santos ainda não anunciou a contratação do meia Patrick, do Atlético-MG. No entanto, nesta quinta-feira, a página da CBF atualizou a imagem de perfil do jogador, que aparece vestindo a camisa do Peixe.

A página não informa o time do meia, apenas contém a foto com a camisa do Santos. Com o vazamento feito pela CBF, o Alvinegro deve anunciar Patrick já nesta sexta-feira ou, então, nos próximos dias.

O nome de Patrick foi ventilado no Santos na última semana, tanto que o presidente Marcelo Teixeira confirmou que a negociação já estava bem encaminhada.