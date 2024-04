Operário-PR marca no último minuto e vence Avaí em estreia na Série B do Brasileiro

A Série B do Campeonato Brasileiro começou nesta sexta-feira. Pela primeira rodada do torneio, com um gol no último minuto, o Operário-PR venceu o Avaí, por 1 a 0, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Maxwell balançou as redes para dar a vitória aos donos da casa.

O gol de Maxwell saiu no último lance e deu o importante triunfo ao 'Fantasma'. Com o resultado, o Operário-PR, que conquistou o acesso à segunda divisão no fim do ano passado, estreou com o pé direito e somou seus primeiros três pontos na competição. Já o Avaí saiu derrotado e sem somar pontos.

Os dois times, agora, voltam a campo na próxima sexta-feira pela segunda rodada do torneio nacional. O Operário-PR visita o Ituano a partir das 19h (de Brasília) no Novelli Júnior. Já o Avaí recebe o Santos, às 20h, na Ressacada.