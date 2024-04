Novo técnico do São Paulo, Zubeldía teve 2 títulos e 65% de aproveitamento com a LDU em 2023

Nesta sexta-feira, o São Paulo acertou a contratação de Luis Zubeldía como novo treinador da equipe. Em 2023, com a LDU de Quito, do Equador, o técnico conquistou dois títulos e teve 65% de aproveitamento durante o ano.

De acordo com o Sofascore, no ano passado Zubeldía comandou a LDU em 46 jogos e obteve 25 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas. Foram 74 gols marcados e 30 sofridos. Sua equipe criou 111 grandes chances e permitiu 41 aos adversários, com uma posse de bola média de 57,2%.