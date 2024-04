Não é só o Santos: Amazonas disputa a Série B pela 1ª vez e aposta em nomes de peso por acesso

Com a má campanha em 2023, o Santos foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história. Mas, o Peixe não estará sozinho nessa. O Amazonas também participa da Segunda Divisão de forma inédita e conta com nomes de peso para conseguir o acesso.

O primeiro deles é Luiz Ricardo Alves, mais conhecido como Sassá. Com passagens por Botafogo e Cruzeiro, o atleta reencontrou seu bom futebol no time amazonense e foi um dos destaques na campanha do acesso, no ano passado.

Ele foi artilheiro da Série C em 2023, com 16 gols marcados em 19 jogos. O time foi campeão da Terceira Divisão ao bater o Brusque na grande final, por 2 a 1, com direito a gol de Sassá na partida decisiva.