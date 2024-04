Matheus Pereira revela problemas com "saúde mental" antes de chegar no Cruzeiro

O jogador, que também teve passagens por Portugal, Inglaterra e Alemanha, disse que o pico de seus problemas emocionais ocorreu quando pensou em tirar a própria vida, nesse período em que atuava nos Emirados Árabes, logo antes de assinar pelo Cruzeiro:

"O clube (Al-Wahda) colocou a gente pra morar num hotel de luxo, no apartamento do 19° andar. Até hoje a minha esposa diz que a vista lá de cima era linda. Eu não lembro de ter olhado algum dia pra ela. Pra mim era tudo escuridão e desespero.(...) Eu queria me livrar de tanto sofrimento que eu nem entendia de onde vinha. Tinha noite que eu bebia três garrafas de vinho. Treinei bêbado várias vezes e fiquei outras tantas internado no hospital com hipocalemia, tomando soro pra tratar a falta de potássio no sangue, porque eu não me alimentava, só ingeria álcool."

"Até que um dia eu abri a janela do nosso apartamento e só não me joguei porque a minha esposa foi mais rápida. Ela me agarrou, me puxou pra dentro e a gente ficou um tempão chorando abraçado ali no chão da sala, sabendo que não era o fim ? nem o meu, nem o do meu sofrimento."

O meia disse ainda, que teve outro relapso de pensamentos suicidas, em que queria dirigir até uma ponte para se jogar, mas foi impedido pelo mau funcionamento do seu carro e pelo auxílio de sua esposa.