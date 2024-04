Grêmio realiza último treino antes de enfrentar o Cuiabá pelo Brasileirão

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Grêmio realizou o último treino antes de enfrentar o Cuiabá, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O aquecimento foi iniciado na academia e, em seguida, os jogadores fizeram atividades no gramado sob o comando da equipe de preparação física. Três grupos foram separados tendo o objetivo de manter a posse de bola e a velocidade dos atletas.

Por fim, os jogadores foram comandados pela comissão técnica de Renato Portaluppi para uma atividade de ação tática em campo reduzido. Além disso, exercícios de finalização ao gol, bola parada e transição ofensiva e defensiva também foram trabalhados.