Grêmio anuncia contratação do meia Edenilson, ex-Atlético e Inter

Nesta sexta-feira, o Grêmio anunciou a contratação do meio-campista Edenilson como o mais novo reforço para a temporada. O jogador chegou ao clube gaúcho para a realização de exames médicos e assinará contrato válido até o final de 2025.

O atleta, revelado pelo Caxias-RS, em 2009, ganhou grande projeção no Corinthians, ao ser campeão do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e do Mundial de Clubes, entre os anos de 2011 e 2014.