Gol heroico, rixa com a torcida e perda de espaço: relembre a passagem de Breno Lopes pelo Palmeiras

Quando a partida já caminhava para a prorrogação, aos 53 minutos do segundo tempo, Rony lançou a bola na área e achou Breno Lopes, que subiu mais alto que Pará e testou para o fundo das redes, tornando o Palmeiras campeão da América pela segunda vez.

O gol heroico marcou o jogador por bastante tempo. E os títulos não pararam por aí. No total, foram nove conquistas pelo clube palestrino: as Libertadores de 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana de 2022, os Paulistas de 2022, 2023 e 2024, os Brasileiros de 2022 e 2023, além da Supercopa do Brasil de 2023.

Apesar de não ser um protagonista da equipe, Breno Lopes era visto como uma peça importante e recebia chances na maioria dos jogos do Palmeiras. Até que, no ano passado, ele viveu sua grande crise no clube.

No dia 15 de setembro de 2023, o jogador saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória sobre o Goiás, em jogo pelo Campeonato Brasileiro. Na comemoração, ele mostrou o dedo do meio e esbravejou com a torcida. Ele chegou a ser vaiado durante o duelo, pois perdeu algumas oportunidades de balançar as redes.

Poucos dias depois, Breno se reuniu com a principal organizada do clube, a Mancha Verde, pediu desculpas à torcida e se disse "arrependido". E tentou seguir sua trajetória no Alviverde.