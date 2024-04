Giro europeu: Juventus sofre gol de ex-Palmeiras, mas busca empate contra o Cagliari

A resposta da Juventus veio aos 15 minutos da etapa final. Após Chiesa sofrer falta perto da área, o goleador Vlahovic foi para a cobrança e bateu com perfeição para o fundo das redes.

Após persistir muito, a Velha Senhora contou com a sorte e conseguiu o empate aos 41 minutos, quando Kenan Yildiz recebeu pela esquerda e cruzou para área. Na tentativa de afastar, Dossena acabou pegando errado na bola e mandando contra o próprio gol.

Lazio vence o Genoa pelo Italiano

Na outra partida do dia no Campeonato Italiano, a Lazio visitou o Genoa e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Luis Alberto. Felipe Anderson, que assinou pré-contrato com o Palmeiras, teve participação na jogada do tento.

A derrota mantém o Genoa na 12ª posição, com 39 pontos conquistados. Já a Lazio alcançou os 52 pontos e assumiu provisoriamente o sexto lugar.