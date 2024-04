Fluminense anuncia a renovação de Lucas Justen, lateral direito das categorias de base

RENOVADO! O #MlkDeXerém Justen é do Fluminense até o fim de 2026. Muito sucesso, Guerreiro! #VemQueTem ??

Lucas Justen aproveitou para destacar sua relação com o Tricolor Carioca. O jovem citou suas inspirações dentro do elenco, como Marlon e Marcelo.

"Quando eu era pequeno, cheguei a entrar em campo com o Fred, no jogo do título de 2010. E agora estar aqui do lado dele, convivendo com os jogadores e vivendo esse sonho é espetacular. Eu já tive inspirações que saíram de Xerém e voltaram para cá, como o Marlon e o Marcelo, que hoje jogam comigo. Para mim é um sonho viver isso e, quem sabe, poder ser essa inspiração para outros Moleques de Xerém", concluiu.