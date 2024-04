Dias antes de pegar o São Paulo na Libertadores, Barcelona-EQU demite técnico Diego López; confira

Diego López foi contratado pelo Barcelona de Guayaquil após a saída de Fabián Bustos. Na última temporada, foram 16 jogos disputados, com nove vitórias conquistadas. Neste ano, porém, o treinador não conseguiu manter o bom desempenho.

Nos nove jogos em que comandou a equipe equatoriana em 2024, obteve apenas quatro vitórias, com quatro empates e uma derrota. O time, porém, tem deixado a desejar na Libertadores - empatou com Talleres-ARG e Cobresal-CHI nas duas primeiras rodadas da fase de grupos. Ele encerra sua passagem com 25 jogos, 13 triunfos, nove empates e três reveses.

López tinha renovado seu contrato com o Barcelona-EQU recentemente até o fim de 2025. No entanto, o clube decidiu por demitir o treinador após alguns resultados decepcionantes nesta temporada. No torneio continental, por exemplo, a equipe está fora da zona de classificação às oitavas neste momento, com apenas dois pontos.