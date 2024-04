Palmeiras marca no fim, vence América-MG e sobe na tabela do Brasileirão feminino

Pela sétima rodada do Brasileirão feminino, o Palmeiras volta aos gramados apenas no dia 28, às 16h (de Brasília). O Alviverde encara a Ferroviária, fora de casa, no Estádio Doutor Adhemar de Barros. Já o América-MG, um dia antes, visita o rival Cruzeiro, às 16h, no Castor Cifuentes.

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

O Palmeiras inaugurou o marcador aos 40 minutos da etapa complementar. Após roubar a posse de bola no campo de ataque com Brena, a equipe avançou rapidamente para a área adversária. A bola sobrou nos pés de Amanda Gutierres, que, com o pé direito, deslocou a arqueira Tainá.

Três minutos depois, aos 43, o Verdão aumentou sua vantagem. Em jogada bem trabalhada de pé em pé, Brenda achou Taina Maranhão invadindo a área. Assim, a atacante finalizou no canto esquerdo e estufou as redes.