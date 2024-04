Com gol no fim, Botafogo-SP arranca empate contra o América-MG pela estreia da Série B

Nesta sexta-feira, no Estádio Santa Cruz, Botafogo-SP e América-MG empataram em 1 a 1, pela estreia do do Campeonato Brasileiro Série B. Os visitantes inauguraram o marcador, mas, no apagar das luzes, Bernardo Schappo deixou tudo igual.

Agora, as duas equipes acumulam um ponto na competição nacional. A tabela será definida, por completo, ao final de todos os jogos desta rodada.