Com gol de Lucca no fim, Novorizontino vira sobre o CRB e estreia com vitória na Série B do Brasileirão

Foi apenas aos 37 minutos de partida que o Novorizontino voltou a assustar o CRB novamente. Reverson avançou com a bola até a intermediária e arriscou a finalização. O goleiro Matheus Albino, por sua vez, fez uma grande defesa para evitar o gol de empate dos donos da casa. Com isso, o embate foi para o intervalo com placar de 1 a 0 para o time alagoano.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino tentou pressionar pelo empate, mas não conseguiu criar nenhuma grande chance de gol nos primeiros 15 minutos. O CRB, por outro lado, se defendeu bem e esperou algumas oportunidades para sair no contra-ataque.

Com 16 minutos, os donos da casa tentaram no jogo aéreo. Após cruzamento para dentro da grande área, Rodolfo subiu mais alto que a zaga do CRB para cabecear, mas mandou longe do gol defendido por Matheus Albino.

Foi apenas aos 29 minutos de etapa final que o Novorizontino conseguiu empatar o duelo. Raul Prata apareceu pelo lado direito e cruzou para dentro da grande área. O zagueiro César Martins atuou como centroavante, se adiantou à zaga do CRB e marcou de cabeça para deixar tudo igual e fechar o marcador em 1 a 1.

No apagar das luzes, o Novorizontino pressionou e conseguiu a virada. Paulo Vitor cruzou para dentro da grande área e, novamente, a zaga do CRB falhou. Lucca subiu mais alto que a defesa rival para cabecear. A bola ainda bateu no travessão antes de acabar no fundo das redes com requintes de crueldade: 2 a 1.