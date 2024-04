Com estreia da Série B na Vila Belmiro, Santos defende bons resultados em casa no ano

Na canhota! pic.twitter.com/XKwvVxFZF2

No total, jogando com o mando a seu favor, o Santos acumula sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Isso se traduz em 81,5% de aproveitamento. Entre os triunfos, destacam-se as vitórias contra o Corinthians, por 1 a 0, na fase de grupos, e contra o Palmeiras, pelo mesmo placar, na ida da final do Paulista. Além disso, o Peixe eliminou a Portuguesa nas quartas de final, em disputa de pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal.

O Alvinegro Praiano também detém uma vitória jogando como mandante na Neo Química Arena, casa do Timão, quando venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 3 a 1, na semifinal do estadual.

No jogo deste sábado, porém, a Vila Belmiro não contará com a presença de torcedores, uma vez que os paulistas estão punidos pelo STJD.