Com apenas seis jogos disputados, Vitória anuncia recisão com Luan, ex-Corinthians

Nesta sexta-feira, o Vitória comunicou a rescisão de contrato, em comum acordo, com Luan, atacante contratado em janeiro deste ano. O jogador tinha vínculo com o clube Rubro-Negro até o final desta temporada. O término do contrato apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Na equipe, Luan disputou apenas seis jogos, sendo três pela Copa do Nordeste e três pelo Campeonato Baiano, competição na qual o Vitória sagrou-se campeão sobre o rival Bahia. Neste período, o então camisa 20 não marcou nenhum gol e distribuiu uma assistência.