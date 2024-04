Capitão do Real Madrid, Nacho considera deixar o clube ao final da temporada

? CAPITÁN ?#UCL | @NachoFi1990 pic.twitter.com/iHmcFjBnfc

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2024





Um ano depois, a história se repete, mas agora, segundo a mídia espanhola, ele conversou diretamente com os dirigentes do clube, incluindo o presidente Florentino Pérez, destacando seu pensamento de não continuar. Nacho tem contrato válido até o fim desta temporada (23/24), assim, várias equipes demonstraram interesse em contar com o futebol do lateral direito, como a Inter de Milão, por exemplo.

O jornal Marca ainda afirma que a ideia de jogar por outro time no Campeonato Espanhol não passa pela cabeça de Nacho.

Caso a despedida do capitão dos merengues se confirme, o Real Madrid já está mapeando o mercado para uma possível reposição do atelta. Lent Yoro, jogador de 18 anos do Lille, da França, aparece como um dos cotados.