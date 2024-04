Campeão pelo Palmeiras, Wesley projeta desafios do Santos na Série B e torce por título: "É difícil"

"Todo mundo sabe o carinho, o respeito que eu que eu tenho. Cheguei em 2005. Desde o primeiro momento que eu cheguei, me apaixonei pelo clube e, consequentemente, pela cidade. As coisas começaram a acontecer, me formei como homem aqui. Falar do Santos é até emocionante. É complicado, é muito difícil participar de uma situação negativa com um clube tão grande assim, ainda mais um clube que nunca caiu. Nunca desejei isso para ninguém, porque eu já estive ali dentro e sei como é. É um peso muito grande, é muito maior", comentou.

O bicampeão paulista lamentou o desempenho do Alvinegro Praiano nas últimas temporadas, mas vê com bons olhos a reconstrução do clube, liderada pelo presidente Marcelo Teixeira.

"O Santos passou por alguns anos complicados, dando margem para esses tipos de situações. Chega uma hora que é inevitável, você tem que pagar a conta. E infelizmente chegou essa hora, mas com a nova gestão, com todos envolvidos, o clube voltou a ter aquela mística. O Marcelo começou a resgatar isso, eu acho que o Paulista já foi uma baita de uma de uma prova", contou à reportagem.

"Não é não é para qualquer um e agora eu acho que o time se fortalece para esse novo momento, que é o maior desafio no ano, que é para poder voltar para Série A. O Santos vai ter que se adaptar, mas está mais do que provado que pode terminar o ano com chave de ouro e poder voltar para Série A", acrescentou.

Por fim, Wesley destacou o seu respeito por todos os clubes que estão na disputa por quatro vagas na elite do futebol brasileiro, mas aposta no sucesso do Santos.

"Eu respeito muito as outras equipes. O pessoal do outro lado está trabalhando para caramba também. Eles vão dificultar ao máximo porque os caras que estão nessas outras equipes, querem estar no Santos. Eles querem mostrar o trabalho deles. Eles têm responsabilidade, família. Todo o jogo que as equipes forem jogar contra o Santos, vai ser muito complicado", contou.