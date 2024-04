Botafogo enfrenta o Juventude neste domingo (21), rival que não vence há quase 17 anos

A segunda vez foi mais recente, em 2019. Desta vez as equipes se enfrentaram na 3° fase do torneio. O jogo de ida ocorreu no Nilton Santos, com o placar terminando empatado em 1 a 1. Na volta, jogando em casa, o Juventude venceu por 2 a 1 com gols de Braian Rodríguez e Dalberto.

Vitor Silva / SSPress / Botafogo

No retrospecto geral, mais um resultado negativo para o Fogão. São 23 partidas disputadas entre as equipes, com sete vitórias do Botafogo, oito empates e oito vitórias do Juventude.