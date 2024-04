Bahia segue preparação para clássico contra o Vitória pelo Brasileirão

O Bahia segue se preparando para o clássico contra o Vitória, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão.

Nesta sexta-feira, as atividades no CT Evaristo de Macedo começaram no auditório, local onde os jogadores assistiram um vídeo. Na sequência, os atletas foram para o treino em campo.

Por lá, o treinador Rogério Ceni comandou um treino tático. Depois, o grupo passou por um trabalho de finalização ao gol.