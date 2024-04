Atacante do Cuiabá, Pitta projeta duelo "complicado" contra o Grêmio no Brasileiro: "Time muito forte"

Na tarde desta sexta-feira, no CT Parque Gigante, o elenco do Cuiabá encerrou a preparação para o confronto diante do Grêmio. O Dourado visita o Tricolor gaúcho neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Atacante do Cuiabá, Isidro Pitta projetou o duelo contra o time gaúcho. O paraguaio mencionou a má fase do Dourado, que não vence há dois jogos, mas afirmou que a equipe entrará em campo para somar os três pontos.

"Estamos em uma sequência um pouco ruim, mas o futebol é assim, é dinâmico e já temos outra partida novamente amanhã. Se for possível, tratar de fazer um bom jogo e conquistar nossa primeira vitória no Brasileirão. Vai ser difícil, mas o grupo está bem, está trabalhando para isso", disse o jogador em entrevista ao canal oficial do clube.