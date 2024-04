Allan elogia esforço físico do Flamengo contra o São Paulo e projeta jogo com o Palmeiras

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 1 na última quarta-feira e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro de 2024. Um dos destaques do Mengão no Maracanã foi o volante Allan, que deu entrevista à FlaTV, nesta sexta-feira, e elogiou o esforço físico da equipe.

"A torcida ajuda a gente e atrapalha o adversário, que se sente pressionado. Nossa torcida dispensa comentários. A marcação pressão foi muito boa nesse jogo. Passou por todos, o esforço físico de cada um, todos se doando ao máximo, em prol do time", analisou.