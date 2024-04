Weverton lamenta perda de pontos do Palmeiras em casa, mas destaca: "O campeonato está só começando"

"Sempre vamos jogar para ganhar, lutar até o fim. Isso é uma característica dessa equipe. Vamos procurar a vitória sempre, mas tem dia que não vai dar. Ninguém é imbatível. Acho que o Inter tem seus méritos, fez um bom primeiro tempo e depois conseguiu se defender. Nós também criamos boas oportunidades de fazer o gol, mas infelizmente o futebol é assim. Ficamos tristes hoje, mas amanhã vamos voltar cedo para fazer nosso trabalho, descansar e recuperar para ajustar e voltar a campo domingo em casa, com nosso torcedor e procurar a vitórias, que é muito importante para nós", finalizou.

Wesley, ex-Palmeiras, anotou o único gol do jogo, aos 44 minutos do primeiro tempo. Antes disso, Borré teve chance de fazer de pênalti, mas isolou a cobrança. O goleiro Weverton pouco foi acionado nesta noite. O Verdão fez uma pressão no fim, mas não conseguiu o empate.

O Palmeiras tem três pontos, conquistados na primeira rodada com o triunfo sobre o Vitória, fora de casa. O resultado deixa o Verdão na 11ª colocação.