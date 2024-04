Visando a Copa do Mundo de 2026, árbitros brasileiros participam de seminário da FIFA em Miami

Quatro árbitros brasileiros, entre eles Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio, Ramon Abatti Abel e Edina Alves Batista, estão participando de um seminário em Miami, nos Estados Unidos. O encontro organizado pela FIFA, que reúne árbitros de confederações membros da Conmebol e da Concacaf, visa a atualização, treinamentos e troca de informações com foco na Copa do Mundo de 2026. O seminário termina nesta sexta-feira.

O árbitro Wilton Sampaio, que atuou no Mundial de 2022, destacou a importância do seminário para o entendimento da filosofia que a FIFA requer dos árbitros, com base no entendimento do jogo, no movimento que os atletas realizam na partidas e as diferentes táticas que as equipes utilizam.

"Neste encontro, analisamos também situações de vídeos sobre posicionamento e leitura de jogo, situações de mãos, situações de disputas, controle da área penal, além de situações de pênalti ou não pênalti. Tudo isso requer de nós árbitros uma atenção muito especial e foco em como interpretar bem, em como ter critério nas decisões e saber o momento correto de se antecipar, de se posicionar, de ter uma leitura certa de onde a jogada vai se desenvolver", disse.