Vice-campeão mundial contra o São Paulo, Rafa Benítez é o favorito para substituir Carpini

Rafa Benítez tem grandes chances de ser contratado pelo São Paulo para substituir Thiago Carpini. O treinador espanhol, campeão da Liga dos Campeões de 2005, com o Liverpool, e vice-campeão mundial no mesmo ano enfrentando justamente o Tricolor, no Japão, é bem visto pela diretoria do clube e poderia desembarcar no Brasil a qualquer momento para o seu primeiro trabalho no País. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Gabriel Sá e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Após a derrota para o Flamengo, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini ficou ainda mais pressionado no cargo e pode ser demitido a qualquer momento. O São Paulo, no entanto, tem dificuldades para encontrar um substituto.

Não há uma unanimidade para assumir o comando técnico do São Paulo atualmente. A diretoria entende que todos os treinadores que chegariam ao clube sem muitos questionamentos estão empregados. Já era assim antes de o Tricolor contratar Thiago Carpini.