Tendo em vista a Copa América, comitiva da CBF inicia vistoria nos Estados Unidos

Os integrantes da comissão técnica vão visitar também na quinta-feira (18) o College, no Texas, local do primeiro amistoso da Seleção durante a preparação. No dia 8 de junho, o Brasil enfrentará o México, no Kyle Field.

Já o segundo amistoso da fase preparatória será contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

O time comandado por Dorival Júnior já tem os adversários definidos para a disputa da primeira fase da Copa América. A estreia será contra a Costa Rica, no dia 24 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia. Depois, no dia 28 de junho, a equipe enfrentará o Paraguai, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, em Nevada.

No dia 2 de julho, o Brasil jogará contra a Colômbia, no Levi's Stadium, em Santa Clara, também na Califórnia, no último duelo da fase de grupos.

A Seleção Brasileira já conquistou nove vezes a Copa América. O último título aconteceu em 2019, quando o Brasil era comandado por Tite.