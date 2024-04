Tchê Tchê destaca importância de primeira vitória do Botafogo pelo Brasileirão

Com gol de Mateo Ponte, o Botafogo venceu o Atlético-GO nesta quinta-feira, no Nilton Santos, por 1 a 0. O resultado foi o primeiro positivo dos alvinegros no Campeonato Brasileiro.

Além disso, foi o primeiro triunfo dos cariocas sob o comando do técnico Artur Jorge. O volante Tchê Tchê destacou a importância do resultado.

"Muito pouco tempo de trabalho, mas ele é pautado em resultado. Não adianta ter uma metodologia nova sem as vitórias. As pessoas não vão ter paciência. Hoje, conseguimos sofrer em alguns momentos, mas seguramos o resultado. Não foi só a zaga, mas todo o time ajudando na marcação. Foi muito bom conquistar esta vitória em nossa casa. Os três pontos são fundamentais para nossas pretensões e para ter o torcedor do nosso lado na sequência do campeonato", disse Tchê Tchê.