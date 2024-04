Sport anuncia contratação por empréstimo do atacante Vinícius Faria, do Cianorte

O Sport anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Vinícius Faria, que assinou contrato de empréstimo com o Leão até o fim da temporada. O jogador pertence ao Cianorte-PR.

"O atacante Vinícius Faria é o novo atacante do Sport, anuncia oficialmente o Clube. O jogador de 24 anos já encontra-se integrado aos trabalhos no CT José de Andrade Médicis. Ele assinou contrato por empréstimo até o término da temporada, com opção de compra ao fim deste vínculo", divulgou o Sport em nota oficial.

Vinícius Faria, formado nas categorias de base do Flamengo-SP, foi um dos destaques do Cianorte no Campeonato Paranaense. O atacante anotou quatro gols e uma assistência em nove partidas pela equipe na competição.