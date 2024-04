Sem espaço no Palmeiras, Breno Lopes negocia com o Fortaleza

O atacante Breno Lopes pode deixar o Palmeiras nos próximos dias. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o atleta negocia sua saída para o Fortaleza.

O negócio ainda não está fechado, mas Breno tem conversas em andamento com o Leão do Pici. As partes negociam um empréstimo até o fim do atual contrato do atacante, que se estende até o fim deste ano.

Esta reportagem apurou que o jogador deseja ter mais minutos em campo e entendeu que, neste momento, não teria muitas oportunidades com o técnico Abel Ferreira. Antes visto como uma peça importante da equipe, o atleta perdeu espaço e não foi utilizado nos últimos quatro jogos do Verdão.